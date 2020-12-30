شاهد .. تاج الدين : لا يوجد توقع لزيادة إصابات كورونا .. ولم نصل للذروة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه لا يوجد توقع محدد لمدى الزيادة فى إصابات كورونا والتى ستحدث خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أجهزة الدولة تتابع معدل الحالات بشكل دقيق.





وأضاف، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية "إم بى سى مصر"، أن التقرير اليومى الذى يعلن عنه من قبل وزارة الصحة يرصد أعداد الإصابة بـ فيروس كورونا، والتى تتساوى مع عدد الحالات التى سُجلت عن طريق المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، لافتا إلى أن هناك إصابات بالعدوى ولكن لم تصب بالمرض نفسه، وحالات أُخرى سُجلت خارج إطار المؤسسات الصحية الرسمية. كورونا فى مصر وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إلى أن هناك حالات يتم علاجها فى البيت من خلال الحجر المنزلى، فبالتالى الأعداد التى تصاب يوميًا أكثر بكثير من الأعداد التى تعلن عنها وزارة الصحة فى التقرير اليومى، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد لديه مصلحة فى تقليل أعداد الإصابة، بل نسعى لتسجيل جميع الأعداد وحث المواطنين على تقدير خطورة الموقف.

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