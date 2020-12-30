فيديو .. جامعة دمنهور تقرر إعادة الطالب المفصول مصطفى شعلان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن الطالب مصطفى شعلان، الطالب فى كلية التجارة، تقدم بالتماس إلى إدارة الجامعة بعد مداخلته الهاتفية فى وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه قبل الالتماس وقام بتشكيل مجلس استئناف فى الجامعة للنظر فى الواقعة وتم إلغاء العقوبة.





كان مصطفى شعلان الطالب المفصول من جامعة دمنهور قد قام بمداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، وقال إنه أُحيل للتحقيق ثم صدر قرار بفصله لمدة عام، وناشد رئيس جامعة دمنهور ووزير التعليم العالى بالتدخل، قائلا: "أرجوكم تدخلوا وأنقذونى". وتابع: "حاولت التواصل مع عميد الكلية أكثر من مرة دون جدوى .. وكتبت جوابًا وقَّع عليه أكثر من 180 طالبًا، تحدثنا فيه عن التكدس الطلابى داخل الجامعة"، وبعد ذلك لم يكن أمامى سوى إجراء مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى للحديث عن الأمر"، مشيرًا إلى أنه سيقدم التماسًا فى هذا الصدد، اليوم الثلاثاء، إلى الجامعة.

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