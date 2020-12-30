تزامنًا مع جائحة كورونا.. مصر الأولى عالميًا في صادرات البرتقال

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، بأن مصر تصدرت قائمة الدول المصدرة للبرتقال في العالم.

وبحسب الشبكة، فإن وزارة الزراعة في مصر تهدف لتأمين محصول وفير من البرتقال مرة أخرى هذا الموسم؛ للحفاظ على مكانتها كأكبر دولة مصدرة للبرتقال في العالم.

ويشير التقرير إلى أن مصر توسعت في إنتاج الحمضيات على نحو سريع، على مدى العقد الماضي، لكن زيادة أخيرة بنسبة 10% في المساحة المخصصة لزراعة البرتقال العام الماضي، دفعت مصر إلى التقدم على منافستها الرئيسية إسبانيا في سوق التصدير بشحن حوالي 1.7 مليون طن إلى الخارج.

وردًا على سؤال حول السبل التي تأمل من خلالها مصر في الحفاظ على السبق والتفوق، أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، إلى مواصلة الاتصال مع الدول المجاورة، وغيرها، لزيادة حجم الصادرات، علاوة على الالتزام بأعلى معايير الجودة، باعتبارهما عاملين جوهريين لتحقيق هذا الهدف.

وتقف المنتجات الزراعية بين أكبر قطاعات التصدير في مصر، لكن مشكلات الجودة المرتبطة باستخدام الأسمدة، وكذلك المخاوف المتعلقة بمرض التهاب الكبد الوبائي في أميركا الشمالية في 2017 أدت في السابق إلى خسارة مشترين رئيسيين.

ولفت التقرير إلى أن المنتجين في مصر أكدوا أن الطلب على البرتقال زاد أثناء جائحة فيروس كورونا، لأنه مصدر رئيسي لفيتامين C المعروف بخصائصه المعززة لجهاز المناعة.

ولم تتأثر الزراعة والحصاد إلى حد كبير في مصر في 2020 مع إعفاء غالبية المزارعين من حظر التجول الليلي وإجراءات العزل العام الأخرى التي فرضت لكبح انتشار المرض.