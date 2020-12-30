فيديو .. أكبر معمرة بالشرقية: أكلت فى منزل الملك فاروق.. وبحب الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة فهيمة، أكبر معمرة بمحافظة الشرقية، والتى يبلغ عمرها 107 أعوام، إنها دخلت منزل الملك فاروق فى طفولتها وتناولت الطعام فيه، وأنها كانت تحب الملك فاروق ورؤساء مصر من بعده.





وأضافت الحاجة فهيمة، فى حوار لـ برنامج "حديث القاهرة"، والذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان على قناة القاهرة والناس، أنها سحبت أموالها من البنك وتبرعت بها من أجل مصر. واستطردت أكبر معمرة بالشرقية: "أنا بحب الرئيس عبدالسيسى .. هو طيب ودائما بيسأل على الناس الطيبين"، متابعة: "أنا اتبرعت بفلوسى عشان بحب مصر وأهم حاجة الرئيس السيسى يكون مبسوط".

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