فيديو .. كيف حقق أغنى شاب فى مصر ثروة تقدر بـ 200 مليون جنيه؟

جدة - نرمين السيد - قال محمود البدرى، الشهير بلقب "أغنى شاب فى مصر"، إنه يعمل فى التسويق ويقوم بعمل إعلانات للشركات على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن ثروته التى تقدر بـ 200 مليون جنيه حققها من التسويق على السوشيال ميديا، وعمل الإعلانات.





أضاف، خلال حديثه مع الإعلامية ريهام سعيد، فى برنامجها صبايا الخير المذاع على قناة النهار الفضائية: "عندما كنت صغيرًا كنت أشاهد برنامجك وكنت أقول لوالدتى إن حلم حياتى أن أظهر مع الإعلامية ريهام سعيد .. ودخلت كلية الإعلام بسبب ريهام سعيد، والآن أنا فى آخر سنة، وكنت أدرس قبلها فى كلية طب الأسنان". أغنى شاب فى مصر وأشار أغنى شاب فى مصر إلى أن عمره يبلغ 26 عامل، وكان يعيش فى السعودية ويقوم بالنزول إلى القاهرة فى الأعياد المختلفة، لافتا إلى أنه حصل على مبلغ 17 ألف جنيه كـ"عيدية" من أقارب والده فى ذلك، فيما رد أهل والدته نفس العيدية ولكن بالدولار!. وتابع: "إجمالى ثروتى 200 مليون جنيه، وأعمل مع شركات الميديا المختلفة، كما أن شركة "فيسبوك" عرضت على العمل معها، وهناك شركة طيران روسية اتصلت بى ولدى 2 مليون متابع على السوشيال ميديا".

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