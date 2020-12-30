الأوقاف : تفويض مديرى المديريات فى إغلاق أى مسجد يخالف الإجراءات الاحترازية

وقالت "الوزارة"، فى بيان لها، إنه تقرر إحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق، كما حدث فى مسجد النور بالعباسية الذى تقرر غلقه لمدة أسبوعين بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين المكلفين.
الإجراءات الاحترازية من كورونا
وأشارت إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، شدد على أنه فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميًا، وفى ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعى مطلب شرعى ووطنى وإنسانى، وأن مخالفة هذا يعد إثما ومعصية.
وجددت وزارة الأوقاف تنبيهاتها لجميع الأئمة والعاملين بعدم السماح بإقامة أى دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء، أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة، وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات.
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