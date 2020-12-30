نائب محافظ القاهرة يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، اجتماعًا، مع رؤساء الأحياء، حيث وجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض نائب محافظ القاهرة، أعمال النظافة في المحافظة والتوجيه بالتيسير على المواطنين في تأدية الخدمات وتذليل المعوقات لتوصيل الغاز الطبيعي لمحطات البنزين ضمن خطة الدولة في استخدام الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وذلك بعد أن قرر تخفيض العمالة بجميع الأحياء بنسبة 50%.