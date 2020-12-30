طقس الأربعاء .. استمرار الشبورة الكثيفة وبرودة ليلا .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس معتدل نهارا، مع رياح معتدلة، بارد ليلا على السواحل الشمالية.. كما يسود طقس دافئ نهارا، مع رياح معتدلة، بارد ليلا على جنوب سيناء .. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد مع استمرار انتشار الشبورة المائية الكثيفة على معظم الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية .. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

شبين الكوم 21 11

وادى النطرون 21 12

طنطا 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 20 09

سيوة 18 06

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 18 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 09

قنا 25 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 11

أبو سمبل 26 12

الوادى الجديد 26 06

حلايب 24 18

شلاتين 26 17