مصادر لـ "دوت الخليج": لا نية لارتفاع أسعار خدمات الاتصالات

أكد مصدر مسئول بقطاع الاتصالات أنه لا صحة لما تردد ببعض وسائل الإعلام حول وجود نية لارتفاع أسعار خدمات الاتصالات فى الوقت الحالى. وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" إلى أن الحديث عن إمكانية التحرك تجاه اتخاذ خطوات لرفع اسعار خدمات الاتصالات لا تخرج عن طور الشائعات . يذكر أن بعض وسائل الإعلام تحدثت خلال الساعات القليلة الماضية عن إمكانية ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل .

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