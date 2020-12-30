حدث ليلاً | تراجع إصابات ووفيات كورونا في مصر.. إغلاق عدة طرق بسبب الشبورة.. سموحة يعارض إلغاء الـVAR.. عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

سجّلت حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا في مصر، انخفاضًا ملحوظًا منذ بدء ارتفاع الأعداد تزامنًا مع الموجة الثانية للوباء العالمي.

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، بأن مصر تصدرت قائمة الدول المصدرة للبرتقال في العالم.

وبحسب الشبكة، فإن وزارة الزراعة في مصر تهدف لتأمين محصول وفير من البرتقال مرة أخرى هذا الموسم؛ للحفاظ على مكانتها كأكبر دولة مصدرة للبرتقال في العالم.

أعلنت الادارة العامة للمرور، عن إغلاق طريق الكريمات والعلمين واسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة.

وقالت مصادر، إن الإدارة العامة للمرور بإشراف اللواء محمود عبدالرازق، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

يسود الاتجاه داخل اتحاد الكرة نحو إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـالـ «var» في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري.

وقال فرج عامر رئيس نادي سموحة في تصريحات لبرنامج "اللعيب" حول ما يتردد بهذا الشأن: "ضد إلغاء تقنية الفار تمامًا، هذه خطوة للخلف، العالم كله يطبق الفار وغير معقول أن مصر تتراجع".

حالة كبيرة من الجدل، سادت مؤخرًا بعد انتشار شائعات حول إصابة الفنانة نيللي كريم، بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، ونشر تصريحات منسوبة للفنانة إلهام شاهين، تؤكد فيه الخبر، إلا أن «شاهين» خرجت ونفت التصريح المنسوب لها.

تصدى الجيش السوي، اليوم الأربعاء، لأهداف إسرائيلية معادية في سماء العاصمة دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الذهاب للمسجد له بكل خطوة حسنة، ولو راح للمسجد وقت الوباء "له بكل خطوة لعنة"، منوهًا أن من الاستغفار ليس معناه السكون ولا يكون بالفم فقط، وإنما بالأفعال، فلو أزال المسلم أذى عن الطريق كان ذلك استغفارًا.

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق، سؤالا للمسئولين في اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة عن وجود 8 ملايين دولار مستحقة لنا لدى الاتحاد الافريقي منذ بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر؟.