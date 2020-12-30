توقعات طقس الأربعاء.. مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، طقسًا مائلًا للدفء على الوجه البحري والقاهرة، مصحوبًا بشبورة مائية كثيفة، وشديد البرودة ليلًا.

وبحسب خبراء الأرصاد، فمن المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فمن المحتمل أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة.



مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.



سوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.



قنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة.



أسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

