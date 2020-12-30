أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020

جدة - نرمين السيد - القاهرة تُسير شركة "مصر للطيران"، 56 رحلة جوية إلى عدد من الوجهات العربية والدولية والمحلية، تقل أكثر من 4 آلاف و930 راكبا، وتشمل الوجهات العربية والدولية : دبى، أبو ظبى، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، واشنطن، الرياض، بغداد، جدة، الدمام، المدينة المنورة، لندن، باريس، أمستردام، روما، نيويورك، ميلانو، البحرين، عمان، مسقط ... وبالنسبة للوجهات الداخلية، فتشمل 20 رحلة إلى: شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، وطابا.. إلى جانب 6 رحلات شحن جوى. القاهرة تطلق وزارة الصحة والسكان 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية‫ "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا. جدة يستضيف المنتدى الإعلامى لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامى "يونا"، فى نسخته الثالثة عبر الاتصال المرئى، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم الثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، ويتناول اللقاء مستقبل العمل الثقافى الإسلامى وجهود منظمة الإيسيسكو ومبادراتها خلال جائحة كوفيد 19 ورؤيتها المستقبلية كبيت خبرة ومركز اشعاع فى العمل الثقافى والتربوى والعلمى والاستشرافى. القاهرة ينظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية، أمسية أدبية بمناسبة الذكرى المئوية للشاعر والأديب عبد الرحمن الخميسى، وذلك بقاعة الندوات بالمركز.

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