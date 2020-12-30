الأرصاد:طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة 21

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأربعاء مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة مع تكون شبورة مائية صباحا .

ويسود طقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة ويكون الطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد والرياح معتدلة ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس ليلا حيث يسود طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري وبارد على السواحل الشمالية وبارد على جنوب سيناء ويكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

يتوقع خبراء الأرصاد أمطار خفيفة (30 % تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وشبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 20 09

سيوة 18 06

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 18 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 09

قنا 25 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 11

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 26 06

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 17

حلايب 24 18

رأس حدربة 24 18