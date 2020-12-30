فرح سعيد: الحكومة المصرية ساهمت فى المحافظة على اقتصاد البلد.. فيديو

وأضافت الإعلامية فرح سعيد ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية دوت الخليج ، أن تجربة كوفيد 19 فى مصر كانت ناجحة نسيًا .
وأشارت مقدمة برنامج صباح البلد ، إلى أن الناتج المحلى نسبيًا يصل إلى 3.5% بالعام ، لافتة إلى أنه من بين الاقتصادات الخمسة الأكثر أداءً هذا العام مصر وجنوب السودان وبنجلاديش .
وفى سياق آخر ، علقت الإعلامية، فرح سعيد، على مبادرة صندوق تحيا مصر الخاصة بالمرحلة الخامسة من أجل مواجهة فيروس كورونا، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية".
وأضافت، المبادرة تتضمن توفير مستلزمات الأطقم الطبية في 21 مستشفى تتبع وزارة الصحة والتعليم العالي والأزهر الشريف، كما أن المبادرة تتكون من 4 مراحل، نجحت خلالها في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، و240 جهاز تنفس صناعي، و16 ألف بدل عزل واقية، ومليون كمامة جراحية، و50 ألف كمامة N95 وKn95، و50 ألف لتر مطهرات و مواد تعقيم للمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.
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