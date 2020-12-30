انت الان تتابع تفاصيل خبر أغرب أعراض فيروس كورونا الجديدة.. رائحة كريهة ورائحة سمك والتهابات بالعمود الفقري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف أستاذ الباثولجي في جامعة أنجليا راسكن الدكتور ضياء كامل، عن وجود أعراض فيروس كورونا جديدة بدأت تظهر على بعض المرضى، هذا بجانب الأعراض الشائعة الأخرى مثل الحمى وارتفاع درجات الحرارة والقئ والإسهال وضيق التنفس وفقدان حاستي الشم والتذوق وتكسير العظام والإرهاق.

أغرب أعراض فيروس كورونا الجديدة

وأضاف كامل خلال لقاء له مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية، أنه ظهرت العديد من السلالات والطفرات في بعض دول العالم، ففي بريطانيا ظهرت بها سلالة جديدة أسرع انتشاراً من الأولى، وفي جنوب أفريقيا هناك سلالة أخرى، وأشار إلى أن الفيروس يتحور ويحدث له طفرات كثيرة.

وأكد كامل أن من أعراض فيروس كورونا الجديدة هي شم رائحة كريهة أو رائحة سمك، وكذلك وجود آلام والتهابات في العمود الفقري، وهذه الأعراض والآثار تم رصدها مؤخراً، مؤكداً أن هذه الأعراض يصاب بها بعض الأشخاص، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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وحول لقاحات فيروس كورونا، أكد أستاذ الباثولوجي ضياء كامل أن المخرج والأمل الوحيد للخروج من أزمة كورونا هي اللقاحات، مؤكداً أن بعض الدول تسخدم لقاح سينوفارم، والبعض يستخدم لقاح فايزر، وأن كل هذه اللقاحات أجريت دراسات عليها، وأن اللقاحات ستقلل بشكل كبير من أعداد الإصابات.