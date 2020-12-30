الشبورة تغلق طريق السويس من الكيلو 61 إلى 109

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك منعًا لوقوع أى حوادث مرورية لحين تلاشى الشبورة، ووضوح الرؤية، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق.