جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أثناء زيارة الأئمة السودانيين للمقر. وأهدى وزير الأوقاف، كل إمام من الأئمة، مجموعة متميزة من إصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية اشتملت على موسوعة الخطب العصرية (8) أجزاء، وكتاب: من أساليب البيان القرآنى، وكتاب: حديث الروح، وكتاب: الفهم المقاصدى للسنة النبوية، وكتاب: قواعد الفقه الكلية، وكتاب: ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وكتاب: فن الخطابة بين الماضى والمعاصرة، وكتاب: مهارات التواصل فى السنة النبوية، وكتاب: فن المقالات والجمل القصيرة، متمنيا لهم ولزملائهم كل السداد والتوفيق. وشملت قائمة المكرمين:

1. الشيخ/ إبراهيم التيجانى حامد 2. الشيخ/ إبراهيم ميرغنى حسن 3. الشيخ/ وليد حسين محمود 4. الشيخ/ خالد حسين عيسى 5. الشيخ/ الزبير محمد على 6. الشيخ/ عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن 7. الشيخ/ محمد عباس محمد 8. الشيخ/ مهند الأمين عبد النبى 9. الشيخ/ نزار محمد الحسن محمد وأعرب الأئمة السودانيون عن وافر شكرهم وتقديرهم لمصر ورئيسها وشعبها الكريم ولوزارة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف على هذه الحفاوة والاهتمام وكرم الاستقبال، مشيدين أبلغ إشادة بهذه الدورة، متمنين تكرارها لهم ولزملائهم .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- بمقر الأعلى للشؤون الإسلامية.. وزير الأوقاف يكرم الأئمة السودانيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.