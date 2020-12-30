نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. غلق محور 26 يوليو بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظات الوجه القبلى.

محمد صابر محرر الشئون الأمنية بوزارة الداخلية للراديو 9090

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، أغلق طريق الإسكندرية الصحراوى والعلمين، بالإضافة إلى طريق السويس من الكيلو 61 إلى 109، بالإضافة إلى غلق محور 26 يوليو فى الاتجاهين، وطريق الكريمات لوجود شبورة مائية كثيفة.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن محور الفردوس بصلاح سالم بسبب وجود بعض الأحجام المرورية، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى السيدة عائشة القادم منمنطقة مجرى العيون.

ولفت إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، دفعت بخدمات مرورية صباحية بمعظم المحاور لمنع الحوادث خلال الشبورة.