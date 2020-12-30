حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الخميس 31-12-2020

حظك اليوم برج الحمل الخميس 31-12-2020

فترة متنوعة الحظوظ ويجب الابتعاد عن الوقوع فى حيرة من امورك تتم المصالحة والتسويات مع جهات عدة وربما تقرر انت والشريك الارتباط .. مبروك تفرح لزوال هم او انفراج عاطفى انها فترة مناسبة للمصالحات لا تسمح بالنيل من برودة اعصابك تنشغل بمسألة عائلية او اجتماعية او ماليه تعيش اجمل اللحظات وتتحقق الامنيات وتصيب الاهداف ليطمئن بالك وتفرح لعلاقه جديده او لمصالحه وتسويه تتمتع بشخصيه جزابه فلما لا توظفها لتحسين وضعك

حظك اليوم برج الثورالخميس 31-12-2020

كن الي جانب احبائك فهم بحاجه الي طاقتك الايجابيه لا تلمهم ولا توبخهم تعود مساله عائليه او شخصيه للظهور مجددا خلال هذين اليومين - تكثر الضغوط والمتاعب فترة توتر على صعيد شخصى او عائلى حاذر الخلافات والمشاعر السلبيه قد تعاكسك الظروف وتسبب لك الارباك

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 31-12-2020

ستكون منفتحاً على مختلف المواضيع وستستوعب الآراء على أنواعها وإختلافها وتكثر الحركة والنشاطات ولا تهدأ وتيرة حياتك اليومية فعال وقادر على تحقيق الأهداف، - ستقيم وضعك وسوف تكون واضحاً بكلامك و موقفك لا تنسحب ولا تقبل بشروط لا تعجبك أذهب إلى مواعيدك واثقاً من نفسك،

حظك اليوم برج السرطان الخميس 31-12-2020

تناقش موضوع قرض او تمويل او تحصل على تسويه كنت منتظرها كن صادق فى عملك ووعودك قد تحصد ربحا او جائزه تقدير اذا كنت جاهزا (من زرع حصد) - تدفع مبلغا من المال لتصليحات منزلية او لتسديد قسط معين لا تتسرع فى اعلان موافقة على مشروع يتطلب توظيف لاموالك اليوم

حظك اليوم برج الأسد الخميس 31-12-2020

تميل الي التجديد والي ادخال نمط جديد الي حياتك لكسر الروتين تباشر بتنفيذ مشروع او تحصل علي موافقة طال انتظارها لاتهدر وقتك فهو مناسب للانطلاق في مرحلة جديدة - تكثر المشاريع وتختلط الواجبات كن جديا وموضوعيا في تنظيم الامور حدد اهدافك واولوياتك باستطاعتك استعادة الموقع وانجاز الكثير

حظك اليوم برج العذراء الخميس 31-12-2020

تخف وتيرتك وتترك للركود مكانالا تستعجل امرا لكى لاتخيب امالك تهدأ الوتيره كليا حاذر الوقوع ضحيه لافكارالسوداء والهواجس لا تستعجل امرك تأكد من مواعيدك تفاديا لاى خيبه امل حاذر الفوضى والبلبله وارتكاب الاخطاء لا تحسم امرا هذه الفتره الجديده ولا تبدأ عملا جديدا

حظك اليوم برج الميزان الخميس 31-12-2020

سارع الي تعزيز الروابط الاجتماعية وافرح مع الاهل والاصدقاء تزدهر العلاقات العاطفية وتحقق انجازا مهما حان الوقت لتعقد علاقة بناءة او صداقة تسجل لقاءات مهمة او اتصالات مفيدة تجري ابحاث ومفاوضات ناجحة احذرك من الوصول متاخرا الي عملك ولا تتمرد علي الاصول والقوانين والاعراف

حظك اليوم برج العقرب الخميس 31-12-2020

تشارك العائله بمشاريع تحلم بتنفيذها وتفرح لتفهم الاخرين لك تحصل على تأييد وتشارك فى ورشه عمل - لا ترتبك حتى ولو شعرت بتعب او تراجع معنوى فالجو ضاغط نسبيا طباعك متقلبه ومن الافضل معالجه الامور بعيدا عن الانفعال تكثر الضغوط العائليه او المنزليه مقابل المهنيه

حظك اليوم برج القوسالخميس 31-12-2020

فتره تقدم و اذدهار و قد يأتي الحظ من الخارج الحظوظ داعمه لمسائل السفر و الرحلات و العقود و الترويج وحملات التسويق، ترتفع المعنويات تدريجيا تسمع جواب او تتحمس للتغيير تزداد وتيره عملك و تكثر نشاطاتك او تسافر من اجل مسئله ما، بإستطاعتك تحقيق انجاز رائع انها فتره رائعه و تحمل حظوظ لجميع المواليد حاول التعويض عن التأخير و التراجع، ترتفع معنوياتك تحصد نجاح باهر ثمره لاعمالك قدم المساعده للزملاء تشارك في ورشه عمل او تقوم برحله او تنجح في اطلاق حمله ترويجيه من اجمل أيام الشهر،

حظك اليوم برج الجدي الخميس 31-12-2020

تستعيد هدوئك نسبيا فترة مناسبة للقيام بخطوة بنائة تناقش مسائل مالية او معاملات واوراق رسمية دقق بالتفاصيل ولا تتسرع تجنب العناد وكن حريصا على استقرار علاقاتك المهنيه هناك بعض القلق المالى وتستعد لمواجهة الامر الواقع قد لايعجبك كل ما تسمع وترى لكن عليك التقدم

حظك اليوم برج الدلوالخميس 31-12-2020

حاذر المتاعب خلال السفر وتكيف مع الاوضاع وقدم التنازلات ولاتعقد الامور يصعب التفاهم معك لا تسمح للضغوط ان تؤثرعلى نوعية عطائك حافظ على هدؤك وحاذر من المواقف المتصلبة فترة مربكة لكنك تملك طاقة كبيرة

حظك اليوم برج الحوتالخميس 31-12-2020

وضح وجهة النظر ولا تتأخر عن اداء واجباتك المسؤوليات متنوعة والوقت ضيق تكثر الواجبات وتثقل عليك الضغوط وتشعر بالارهاق والتعب - رتب اوضاعك كي لا تتفاجئ باستحقاق مهني او عائلي تظهر اعباء