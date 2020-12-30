روساتوم: لا يسمح بعودة موظفى الضبعة من الإجازات إلا بعد اختبار فيروس كورونا

قالت شركة روساتوم الروسية المسئولة عن محطة الضبعة أنه تم تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا (COVID-19) في موقع بناء محطة الضبعة النووية وداخل الفرع المصري لشركة «أتوم ستروي اكسبورت» Atomstroyexport بالقاهرة -المقاول العام لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية-، وذلك بالتنسيق مع إدارة مقاولي الباطن المتواجدين في موقع البناء.

وأضافت الشركة فى تصريح لصدى البلد أنه يتم الزام كافة الموظفين بارتداء الأقنعة الواقية، كما تخضع جميع المباني والمكاتب لعملية تطهير وتعقيم بشكل يومي، علاوة على اعتماد العمل عن بعد في حالة وجود أي أعراض مشابهة أو علامات البرد، ولا يتم السماح بالعودة إلى المكتب بعد الإجازات إلا في حالة تقديم نتيجتين سلبيتين لاختبار ال PCR، بالإضافة إلى ذلك يتم فحص العاملين وإجراء اختبار فيروس كورونا بشكل منتظم."