غدا آخر فرصة.. خطوات التقديم على العدادات الكودية للمبانى المخالفة

تغلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الخميس، باب تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.
ويوضح "دوت الخليج" لقرائه خطوات التقديم على طلب عداد كهرباء كودى بالمبانى المخالفة والعشوائية، وهى:
1-الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، أو مباشرة من خلال رابط المنصة الإلكترونية https://eservices.eehc.gov.eg/
2- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.
3- إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب "أمامية وخلفية".
4- صورة إيصال الممارسة.
5- صورة للعقار من الخارج.
6- سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.
وبحسب آخر تقرير لوزارة الكهرباء، فقد تلقت المنصة الإلكترونية 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 20 ديسمبر من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء.
استمرار تلقى المنصة الإلكترونية للكهرباء لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى.
وقد أوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 20 ديسمبر الجارى:
تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة.
تلقت المنصة حتى الآن حوالى 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,270 مليون وحدة (2 مليون و270 ألف وحدة عقارية).
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وتستمر الشركات فى استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.
هذا وتستقبل المنصة أيضًا عددا كبيرا من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكاواهم.
كما أكد استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى.
يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا آخر فرصة.. خطوات التقديم على العدادات الكودية للمبانى المخالفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.