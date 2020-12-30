غدا آخر فرصة.. خطوات التقديم على العدادات الكودية للمبانى المخالفة

تغلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الخميس، باب تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويوضح "دوت الخليج" لقرائه خطوات التقديم على طلب عداد كهرباء كودى بالمبانى المخالفة والعشوائية، وهى:

1-الدخول على موقع الوزارة والضغط على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، أو مباشرة من خلال رابط المنصة الإلكترونية https://eservices.eehc.gov.eg/

2- يقوم مقدم الطلب بتسجيل بياناته بالكامل.

3- إرسال صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب "أمامية وخلفية".

4- صورة إيصال الممارسة.

5- صورة للعقار من الخارج.

6- سيتم إرسال رقم الطلب بعد إنهاء تسجيل البيانات ليتمكن المواطن من متابعة طلبه.

وبحسب آخر تقرير لوزارة الكهرباء، فقد تلقت المنصة الإلكترونية 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 20 ديسمبر من خلال المنصة الإلكترونية للكهرباء. استمرار تلقى المنصة الإلكترونية للكهرباء لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية ديسمبر الجارى. وقد أوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 20 ديسمبر الجارى: تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة. تلقت المنصة حتى الآن حوالى 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,270 مليون وحدة (2 مليون و270 ألف وحدة عقارية).

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وتستمر الشركات فى استكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.