جامعة سوهاج: لجنتا عزل لامتحان الطلاب المشتبه فى إصابتهم بكورونا

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج قرارا بتخصيص لجنتين لعزل الطلاب المصابين بفيروس كورونا، بحرمى الجامعة القديم والجديد، خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021، حرصا من إدارة الجامعة على صحة وسلامة طلابها و جميع منتسبيها والمرور بعملية الامتحانات بسلام ودون إصابات، وكذلك حق الطلاب المصابين بالعدوى فى أداء امتحاناتهم.





وشدد رئيس جامعة سوهاج فى بيان اليوم الأربعاء، على أن تكون عمليات التطهير للجان بشكل مستمر، وأن يكون المراقب ملتزمًا بارتداء الماسك الطبى مع ارتداء قفاز نظيف، والحرص على خلع الواقيات الشخصية فور الخروج من اللجنة ووضعها فى كيس أحمر ويجرى غلقه جيدا فى حاوية مغلقة. وأضاف أنه سيتم توفير عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بأطباء وتمريض، تحسبا لأى طوارئ.

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