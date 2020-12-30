محافظة القاهرة : تذليل أى عقبات بمشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

جدة - نرمين السيد - وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بسرعة الإنتهاء من كل الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع إحياء وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بنطاق المنطقة الجنوبية وتذليل كل العقبات والمعوقات التى من شأنها تعطيل تنفيذ الأعمال.





يأتى ذلك فى إطار اهتمام ومتابعة نائب محافظ القاهرة للمشروعات القومية الهامة والجارية بنطاق المنطقة الجنوبية، وخصوصا مشروع إحياء وتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة يعتبر مشروعًا قوميًا وتوليه القيادة السياسية والدولة إهتمامًا بالغًا إذ يعود على الوطن واقتصاده القومى بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وتفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالسياحة الدينية.

وقالت عبدالمنعم إنه جار عمل بوابة حجرية بمدخل مجمع الأديان مكتوب عليها بالنحاس لإضفاء لمسة جمالية عند استقبال الزائرين، وجار كذلك وضع أحواض زرع وتهذيب للأشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى وشارع الأمامين، وأيضا جار تركيب نخل بشارع الأمامين وشارع حسن الأنور بالجزيرة الوسطى وزرع نخل على طول المسار وبالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادى.

وأضافت أنه جار كذلك وضع لوحات ارشادية بالشوارع المحيطة بمجمع الأديان وسيتم نشر اللوحات الارشادية خارج المجمع على الطريق لتوجيه الزائرين لطريق المسار، بالأضافة إلى وضع لوحات مضيئة ارشادية تعريفية يتم تركيبها داخل مجمع الأديان إذ توضع كل لوحة على عمود تجميلى بتصميم يليق مع الحدث ويوضح عليها معلومات شارحة لكل ثر توضع بجانبه، كما تم الانتهاء من البرجولات الخشبية المنتشرة على الرصيف الخارجى لمسجد عمرو بن العاص بقواعد خرسانية وتم وضع مظلات خرسانية على طول المسار مصممة تصميما راقيا وتم تنفيذها بنسبة 85%.

جدير بالذكر أن رحلة العائلة المقدسة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات وكانت المسافة التى تم قطعها خلال الرحلة 2000 كيلو متر، ونقطة البداية بمصر بدأت من رفح المصرية وانتهت بجبل أسيوط.