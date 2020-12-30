القوى العاملة: تعيين 6551 شاباً بينهم 50 من ذوي القدرات...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6551 شاباً ، من بينهم 50 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 20840 شاباً ، وتوفير 20 فرصة عمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، بواقع 43 منحة مولود بإجمالى 87 ألف جنيه ، و 18 منحة زواج بمبلغ 54 ألف جنيه ، و منحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، و 11 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 22 ألف جنيه ، فضلاً عن عمل 6 عمليات جراحية بمبلغ 27 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 200 ألف جنيه لـ 79 حالة .

وأضاف محمد طه مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي أن المديرية تلقت 834 شكاوى، منها 176 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 215 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 87 شكوى ، وإحالة 27 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى 329 شكوى تحت البحث والدراسة .

ونوه مدير المديرية إلي أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 110 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 220 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات ، كما قامت باستخراج 2748 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 2751 رخصة مزاولة مهنة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 525 منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 733 محضراً لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 231 شكوى ، وتم تسوية 206 شكوى منها ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة ، وإعادة التفتيش على 281 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية و3 محاضر تراخيص ، كما تم بحث 5 شكاوي ، وعقد 3 ندوات توعية.