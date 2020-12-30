تعرف على الطرق المغلقة بسبب الشبورة المائية

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق 7 طرق رئيسية بنطاق المحافظات بسبب الشبورة المائية، وهى :
- طريق إسكندرية الصحراوى
- محور 26 يوليو فى الاتجاهين
- طريق الكريمات الصحراوى
- طريق العلمين الصحراوى
- الطريق الشرقى القديم من بنى سويف حتى أسيوط
- الطريق الصحراوى الغربى
- طريق السويس من الكيلو 61 حتى الكيلو 109 فى الاتجاهين
وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وحذرت المرور قائدى السيارات بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين.
وتتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
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