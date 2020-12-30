بتكلفة 10 مليارات جنيه.. مصر نفذت 625 كم من الطرق خلال 2020.. تفاصيل

حققت وزارة النقل في عام ٢٠٢٠، عددا من الإنجازات الضخمة في عددا من المشروعات الكُبرى، التي تشرف علي تنفيذها، منها قطاعات الطرق، والموانئ، والسكة الحديد، فضلًا عن ما تم في مجال الجر الكهربائي، وعلي رأسها مترو الأنفاق.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على حصاد وزارة النقل خلال هذا العام في قطاع الطرق والكباري.

مشروعات الطرق

بلغت إجمالي أطوال الطرق التي تم تنفيذها ضمن المشروع 625 كم بتكلفة 10.2 مليار جنيه، وذلك عام 2020.

تم إنشاء طريق مزدوج في المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى شرم الشيخ بطول 342 كم وبتكلفة بلغت 5.6 مليار جنيه، كما تم تطوير طريق "النفق – النقب" بطول 231 كم وبتكلفة بلغت نحو 3.2 مليار جنيه.

وصلت تكلفة الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير طريق "109كم" حتى النفق بطول 24 كم إلى 869.6 مليون جنيه، في حين وصلت تكلفة الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء طريق الخدمة بطريق "القاهرة – السويس الصحراوي" بطول 28 كم إلى 572.6 مليون جنيه.

تأهيل الطرق

إعادة تأهيل طرق بطول 500 كم وبتكلفة 1.5 مليار جنيه وأهمها، ازدواج طريق "المنصورة – مدخل كوبري طلخا" بطول 10 كم بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه.

رصف ورفع كفاءة طريق "بلقاس – الستاموني" بطول 25 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى والثانية من طريق "دهب – نويبع" بطول 50 كم وبتكلفة 100 مليون جنيه.

رصف ورفع كفاءة طريق "سعام – كاترين" بطول 65 كم وبتكلفة بلغت نحو 315.9 مليون جنيه، وكذلك تم رفع كفاءة وازدواج طريق "الشيخ فضل – راس غارب" بطول 13 كم وبتكلفة بلغت 89 مليون جنيه.

تم الانتهاء من المرحلة الأولى لرفع كفاءة طريق "المحلة – نمرة البصل – كفر الشيخ" بطول 16 كم بتكلفة 35.7 مليون جنيه.

تكلفة توريد معدات حديثة لمواكبة التكنولوجيا المتقدمة في مجال صيانة الطرق بلغت نحو 400 مليون جنيه، وخاصة معدات إعادة تدوير طبقات الرصف لتوفير التكلفة وتقليل مدة التنفيذ حفاظًا على البيئة.

المحاور والكباري

تم تنفيذ 156 كوبري ونفق ضمن المشروعات التالية، وهي تنفيذ 4 مشروعات لإنشاء محاور عرضية متكاملة تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتساهم في تنفيذ مخططات التنمية الشاملة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في صعيد مصر.

إنشاء محور عدلي منصور على النيل بطول 7 كم، وبتكلفة بلغت نحو 1.1 مليار جنيه علمًا بأنه يشمل 7 كباري وأنفاق.

إنشاء محور سمالوط على النيل بطول 24 كم ويشمل 30 كوبري و17 نفقا، وبتكلفة وصلت إلى 1.9 مليار جنيه.

إنشاء محور قوص على النيل بطول 19 كم ويشمل 15 كوبري و15 نفقا، بتكلفة بلغت نحو 1.5مليار جنيه، وكذلك تم إنشاء محور كلابشة على النيل بطول 23 كم ويشمل 9 كباري و5 أنفاق بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

تم افتتاح محور المحمودية بطول 21 كم ليخدم 4 أحياء في الإسكندرية ويشمل 14 كوبري.

تم افتتاح محور الفريق العصار (مصر الجديدة- محور تحيا مصر) بطول 18 كم ويشمل 8 كباري.

مشروعات تطوير شرق القاهرة (مدينة نصر- مصر الجديدة)، حيث تم تطوير 30 طريقًا، بالإضافة إلى إنشاء 26 كوبري.

الكباري العلوية التي تم إنشاؤها

إنشاء 5 كباري علوية محل الاختناقات المرورية على طريق بنها – المنصورة بإجمالي طول 3.6 كم وبتكلفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.

تم إنشاء كوبري دكرنس العلوي بطول 1250 كم وبتكلفة 357 مليون جنيه، وكذلك إنشاء كوبري قلما العلوي بطول 712 مترا وبتكلفة 244 مليون جنيه.

إنشاء الكوبري العلوي أعلى مزلقان السكة الحديد في ميدان المديرية ببني سويف بطول 540 متر بتكلفة 90 مليون جنيه، كما تم إنشاء كوبري تقاطع طريق الصعيد الصحراوي الغربي مع طريق الفيوم بطول 700 متر، وبتكلفة تبلغ 274 مليون جنيه.