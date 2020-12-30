نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب عن الوفد: الفئات البسيطة تحظى باهتمام الرئيس ودائما ينحاز للطبقة المتوسطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الرغم من الملفات الكبيرة، والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع وذلك منذ اللحظة الأولى لتولى المسئولية، إلا أن الجانب الانسانى حاضرا وبقوة، وهذا من خلال الأفعال، والتى آخرها توجيهاته بعلاج إحدى السيدات بمحافظة المنوفية، حيث تعاني من السمنة المفرطة،و وصل وزنها لأكثر من 350 كيلو، ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف «بداء الفيل»، مما أثر سلبًا على حركتها، وذلك في لفتة إنسانية تعكس إهتمام القيادة السياسية بالبسطاء وأنهم شغله الشاغل.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم، أن الرئيس يعمل فى كافة القطاعات والاتجاهات ويسير بخطى سريعة من أجل استكمال بناء دولة مصرية حديثة.

وتابع ؛" منذ عهد محمد على لم نجد هناك من يعمل بهذه الوتيرة، وعجلة الإنتاج وتنفيذ هذا الكم من المشروعات القومية، فى الوقت الذى لم يغفل الشريحة البسيطة من المواطنين وغير القادرة، وتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات ومبادرات على الأرض كان لها دور كبير فى تحسين مستوى المعيشة".

وطالب محسب، كافة مؤسسات الدولة، ومنظمات العمل الأهلى، ان يكون لها دور استباقى وتسير على نفس النهج فى دعم الفئات الأكثر احتياجا، وفى نفس الوقت لترجمة اهتمامات الرئيس فى صورة قرارات على أرض الواقع، وإستكمال بناء مؤسسات الدولة.