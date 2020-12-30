بينهم 50 من ذوى القدرات.. تعيين 6.551 شابا بالقاهرة فى القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6.551 شابا من بينهم 50 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 20.840 شابا، وتوفير 20 فرصة عمل.





وأشار الوزير إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 43 منحة مولود بإجمالى 87 ألف جنيه، و18 منحة زواج بمبلغ 54 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و11 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 22 ألف جنيه، فضلا عن عمل 6 عمليات جراحية بمبلغ 27 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 200 ألف جنيه لـ 79 حالة.

وأضاف محمد طه مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضى أن المديرية تلقت 834 شكاوى، منها 176 شكوى تم تسويتها وديا، وتم إحالة 215 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 87 شكوى، وإحالة 27 شكاوى لجهات أخرى طبقا للاختصاص، وتبقى 329 شكوى تحت البحث والدراسة.

ونوه مدير المديرية بأنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 110 تراخيص جديدة لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 220 أجنبيا وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما استخرجت 2.748 شهادة قياس مستوى مهارة، و2.751 رخصة مزاولة مهنة.

أما فى مجال التفتيش العمالى، فتشت المديرية على 525 منشآت دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 733 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 231 شكوى، وتم تسوية 206 شكاوى منها وديا، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 116 منشأة، وإعادة التفتيش على 281 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 71 محضر سلامة وصحة مهنية و3 محاضر تراخيص، كما تم بحث 5 شكاوى، وعقد 3 ندوات توعية.