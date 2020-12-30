الأوقاف: إنهاء خدمة كاتب بمستشفى الدعاة لانقطاعه عن العمل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف فى بيان اليوم الأربعاء، إنهاء خدمة محمود عبد الجيد محمد أحمد، كاتب بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، لانقطاعه عن العمل.





وأوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف أنه المذكور أصبح لا علاقة له بمستشفى الدعاة ولا بأى جهة من جهات الأوقاف. وفى سياق أخر، اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قرارا بتكليف 13 قيادة نسائية بالهيكل التنظيمى الجديد للأوقاف منهن 4 وكلاء وزارة. وقال وزير الأوقاف فى بيان اليوم الأربعاء، إنه فى إطار الدفع بالقيادات النسائية، واهتمام الوزارة بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل، وفى إطار عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسى وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى الجديد للوزارة تم تكليف 13 قيادة نسائية فى الهيكل التنظيمى الجديد بالأوقاف منهن 4 وكلاء وزارة.

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