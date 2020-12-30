فيفا يُطالب الأهلى بقائمة مونديال الأندية قبل 6 يناير المقبل

تلقى النادى الأهلى خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" استفسر خلاله الأخير عن عدة أمور خاصة بمشاركة الأهلى فى بطولة العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل فى العاصمة القطرية الدوحة، حيث طلب "فيفا" من الأهلى إرسال بعثة الأهلى التى ستتواجد فى البطولة العالمية وكذلك قائمة الفريق التى ستشارك فى منافسات البطولة.

وحدد "فيفا" يوم 6 يناير المقبل آخر موعد لإرسال قائمة الأهلى المشاركة في كأس العالم للأندية التى يشارك فيها المارد الأحمر بوصفه بطلاً لدورى أبطال أفريقيا التى توّج بها يوم 27 نوفمبر الماضى بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يناقش مسئولو الأهلى مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى قائمة الفريق فى مونديال الأندية، خاصة أن هناك محاولات لتدعيم الفريق بصفقة أجنبية في يناير المقبل لتشارك مع المارد الأحمر في البطولة.

وعلى صعيد متصل تاكد غياب طاهر طاهر لاعب الفريق عن مباراة وادى دجلة يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز، وفقا لتأكيدات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذى قال إن طاهر لاعب وسط الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام ، وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط، وأضاف: "اللاعب حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق، وسوف يبدأ برنامج علاج طبيعي اعتبارا من الغد لحين المشاركة في التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام".

وغادر طاهر محمد طاهر مباراة الأهلي والاتحاد السكندرى، الاثنين، بملعب السلام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة بسبب الإصابة بكدمة في الضلوع، وتوجه اللاعب لأحد المستشفيات القريبة من ملعب السلام وخضع لأشعة لم تُثبت إصابته بشكل خطير.