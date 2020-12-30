جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا توجه الشكر لوزير التعليم العالى لافتتاحه "دار العزل".. وخالد الطوخى يهديه درع الجامعة

وجهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الزيارة التى قام بها للجامعة وافتتاحه مقر دار العزل الجديد التابع لمستشفى سعاد كفافي الجامعى فى المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وجاء هذا الشكر باسم رئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب عقب الاحتفال بافتتاح دار العزل الذى تم تنفيذه فى إطار تفعيل روح العمل بمفهوم المسئولية المجتمعية للجامعة حيث تم تجهيزه بالكامل وفق أحدث المعايير الطبية. وبسعة 200 سرير ويتكون من 5 أدوار مزودة بأحدث أنواع الأجهزة الطبية.

وفى نفس السياق، قام خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة بإهداء الدكتور خالد عبد الغفار "درع الجامعة" تقديرا له على جهوده التى يبذلها من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الجامعى ودعم المستشفيات الجامعية الى جانب دوره الكبير فى تطوير مجالات البحث العلمى بما يضع مصر فى مصاف الدول الكبرى فى هذا المجال ، وفى هذا الإطار قرر الطوخى أنه يضع دار العزل تحت إشراف وزارة التعليم العالي ومجلس المستشفيات الجامعية لإدارة هذا المكان بما يتماشى مع سياسة الدولة فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد خالد الطوخى على أن الجامعة حريصة كل الحرص على هذا التوجه فى مساعدة الدولة لمواجهة كورونا باعتبارها جامعة يعود تاريخها في تقديم تعليم متميز على مدار 25 عاما منذ تاسيسها على يد رائدة التعليم في مصر الدكتورة سعاد كفافي وذلك من خلال كل التخصصات الطبية التي تمتلكها الجامعة.



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