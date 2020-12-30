لتصنيع أجهزة المراقبة.. مذكرة تعاون الإنتاج الحربي وشركة هانوا تكوين الكورية

شهد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) - وشركة "هانوا تكوين" الكورية، فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لأجهزة المراقبة الأمنية، وقد قام بالتوقيع المهندس فوزى شهاب رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية والمهندس عماد عدلى رياض - مفوض شركة "هانوا تكوين" الكورية وذلك بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

أوضح نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب أن الهدف من هذه المذكرة هو الإستفادة من خبرة شركة "هانوا تكوين" الكورية فى مجال تصنيع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ومسجلات فيديو الشبكة وغيرها من منتجات أجهزة المراقبة ،وذلك للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة فى هذا المجال لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي العاملة فى هذا المجال.

ومن جانبه أكد المهندس عماد عدلى رياض، مفوض شركة "هانوا تكوين" الكورية أن الشركة تسعى إلى فتح باب جديد للاستثمار لها فى مصر من خلال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة داخل شركات الإنتاج الحربي إلى جانب تدريب العاملين بشركات الإنتاج الحربي من المهندسيين والفنيين لإكسابهم الخبرة فى مجال تصنيع كاميرات المراقبة وغيرها من منتجات المراقبة الأمنية.

ومن جانبه أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن هذا التوقيع يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل خطوط إنتاج شركات الإنتاج الحربي فى مختلف المجالات ومن بينها الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة.