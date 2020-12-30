أكثر من 70 ألف راكب.. زيادة كبيرة في حجوزات طيران الإمارات أول أيام 2021

تتأهب طيران الإمارات لخدمة أعداد كبيرة من عملائها المغادرين عبر المبنى 3 بمطار دبي الدولي يومي 2 و3 يناير 2021، بالإضافة إلى استقبال دفق حركة القادمين المتواصلة بوتيرة عالية إلى المدينة.
وتشير بيانات الحجوزات علي طيران الإمارات إلى أن أعداد المغادرين على رحلات طيران الإمارات خلال يومين الثاني والثالث من يناير ستزيد على 70 ألف مسافر.
وتشهد العديد من الناقلات الجوية، حول العالم زيادة ملحوظة في أعداد الحجوزات علي السفر خلال الأيام الأخيرة من ديسمبر الجاري والأيام الأولي من يناير المقبل، وذلك بالتزامن مع أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس.
وتتخذ الناقلات الجوية، إجراءات احترازية مكثفة علي متن رحلاتها الجوية وداخل المطارات أيضا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في ظل الانتشار الجديد للفيروس في صورة سلالة جديدة تستوجب تشديد الإجراءات.
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