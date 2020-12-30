وكيلة حقوق الانسان: محطة الضبعة النووية أكبر مشروع قومي في عهد السيسي

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، أليكسي ليخاتشوف، لبحث تنفيذ وانطلاق محطة الضبعة النووية. واصفا المشروع بكونه "حلم مصري" سيضع الدولة في مقدمة الصفوف ضمن دول قلائل يمتلكون مثل هذا المشروع الضخم في العالم.

وأضافت وكيلة حقوق الانسان، أن جهود السيسي ملموسة في هذا الملف، معربا عن إعجابه بحرص الرئيس على تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير للكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن مشروع محطة الضبعة النووية، أكبر مشروع قومي في عهد السيسي، سيُشكل نقلة كبيرة للبلاد في مجال توليد الطاقة والكهرباء.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، أليكسي ليخاتشوف والوفد المرافق، معربا عن ثقته في الخبرة الروسية العريقة التي ستنعكس بكل تأكيد على إنشاء المحطة وفقًا لأعلى معايير لكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.