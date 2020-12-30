نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "مياه القناة" يكشف عن تشغيل عدد من المحطات بعد أعمال الإحلال والتجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه جار الانتهاء في المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد لعددًا من محطات مياه الشرب والتي سوف يتم تشغيلها بكامل طاقتها قريبًا منها مجمع محطات القصاصين الذي يضم 6 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يوميًا، بعد أن كانت 8000 متر مكعب يوميًا قبل أعمال الإحلال والتجديد، ومحطة مياه ابو سلطان سعة 90 لتر \ ث، ومحطة هويس سرابيوم المدمجة بسعة 30 لتر \ ث، ومحطة مياه الكيلو 14 قرية النصر بسعة 90 لتر \ ث، ومحطة أبو عياد المدمجة بسعة 60 لتر \ ث، وذلك استعدادا لماراثون فصل الصيف وإنتاج كوب ماء نظيف.

كما أكد اللواء عبد الحميد عصمت، عن أصلاح عدة كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب في وقت قياسي منها كسر بخط طرد قطر 400 خاص بمحطة رفع R1 وR2 بشارع النصر بحى الزهور بمحافظة بورسعيد، وإصلاح خط 600 المغذي لمدينة المستقبل، وخط 300 المغذي لقرية الواصفية والعطارة والكرايم، وخط 300 المغذي للمنطقة الحرة الورش، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بمنطقة العقادة، وإصلاح كسر بخط 4 بوصه بعزبة نور الصباح بسرابيوم، وكسر بخط 4 بوصه بشارع السبيل طريق المعديه بقرية سربيوم، وإصلاح كسر 4 بوصه بمنطقة هاويس سرابيوم، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 300 مم على الطريق الصحراوى.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.