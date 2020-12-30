نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر القوائم النهائية لأسماء الأطباء البيطريين المرشحين بانتخابات فرعيتي القاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابتين الفرعيتين للأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة لعام 2020-2021، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كل من: الدكتور أيمن حلمي، الدكتور الحسيني، الدكتور محمد مبروك، الدكتور أحمد البنداري، الكشزف النهائية لأسماء الأطباء البيطريين المرشحين بانتخابات النقابتين الفرعيتين.

وأوضحت الكشوف النهائية ترشح 10 أطباء بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، و12 طبيبا بيطريا على مقعد عضوية النقابة الفرعية بالقاهرة فوق 15 عام، و6 أطباء بيطريين مرشحين لعضوية النقابة الفرعية بالقاهرة تحت سن 15 عام.

أما فى النقابة الفرعية للأطباء البيطريين فى الجيزة، فقد أشارت الكشوف النهائية إلى ترشح طبيبين بيطريين على مقعد رئيس النقابة الفرعية، و6 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية فوق سن 15 عام، و4 أطباء بيطريين لعضوية النقابة الفرعية تحت سن 15 عام.

