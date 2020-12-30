شيكابالا وفتوح ينهيان اتفاقهما مع الزمالك على التجديد

كشفت مصادر داخل نادي الزمالك ان مجلس الإدارة الذي يدير النادي أنهى اتفاقه مع احمد فتوح الظهير الأيسر للفريق ومحمود عبد الرازق كابتن الفريق علي تفاصيل عقديهما الجديد مع النادي. جدير بالذكر ان عقود الثنائي تنتهي بنهاية الموسم الجارى، ويحق لهما التوقيع لأى نادى اخر في يناير المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا ". اقرأ ايضا: صحفي إسباني يفجر مفاجاة بشأن وجهة محمد صلاح القادمة

واجتمع مسئولو نادي الزمالك مع احمد فتوح وشيكابالا لعقد جلسة تفاوض في معسكر الفريق بالإسكندرية علي هامش مباراة سموحة التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من الدوري احرزهما اشرف بن شرقي واحمد فتوح، واحتلال الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري مؤقتا برصيد 7 نقاط من 3 مباريات ويتبقي للفريق مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة امام الأهلي. واجتمع مسئولو نادي الزمالك مع احمد فتوح وشيكابالا لعقد جلسة تفاوض في معسكر الفريق بالإسكندرية علي هامش مباراة سموحة التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من الدوري احرزهما اشرف بن شرقي واحمد فتوح، واحتلال الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري مؤقتا برصيد 7 نقاط من 3 مباريات ويتبقي للفريق مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة امام الأهلي. اقرأ ايضا: الزمالك يتخذ إجراء خطير مع فرجاني بعد رفضه التدريبات!

وعلم "دوت الخليج" من مصادر داخل فريق الكرة بالزمالك أن الثنائي شيكابالا وأحمد فتوح لم يحددا شروط علي النادي وسيتم تقديرهما ماليا بما يتناسب مع امكانياتهما وتاريخ شيكابالا مع الفريق وكذلك احمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب الاوليمبي والمرشح لقيادة الجبهة اليسري في الزمالك والمنتخب طوال الفترة المقبلة وفي اوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.

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