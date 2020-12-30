تستمر اليوم منافسات الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، وذلك بثلاث مباريات تبدأ في الثانية والنصف ظهرا وتنتهي في التاسعة والنصف مساءا.

مباريات الدوري المصري اليوم



يستضيف الجونة صاحب مركز الوصافة برصيد 8 نقاط، فريق مصر المقاصة صاحب المركز الـ14 برصيد 8 نقاط، على ملعب خالد بشارة بالجونة.

يحل فريق البنك الأهلي صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط، ضيفا على فريق المقاولون العرب الجريح برصيد صفر من النقاط، في المركز الأخير بالدوري، وذلك على ملعب المقاولون العرب.

يختتم اليوم باستضافة فريق المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع برصيد 6 نقاط، لفريق غزل المحلة محتل المركز التاسع برصيد 5 نقاط، على ملعب الجيش ببرج العرب.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



الجونة X مصر المقاصة 2:30 ظهرا

المقاولون العرب X البنك الأهلي 5:00 مساءا

المصري X غزل المحلة 7:30 مساءا

الثلاثاء 29/12أسوان 0 – 2 الإسماعيلي

مباريات الدوري المصري اليوم وغدا

الأربعاء 30/12

الجونة X مصر المقاصة 2:30 ظهرا

المقاولون العرب X البنك الأهلي 5:00 مساءا

المصري X غزل المحلة 7:30 مساءا

الجمعة 1/1

بيراميدز X الإنتاج الحربي 5:00 مساءا

مباره الاهلي

الأهلي X وادي دجلة 7:30 مساءا

السبت 2/1

سموحة X سيراميكا كليوباترا 2:30 ظهرا

طلائع الجيش X الاتحاد السكندري 5:00 مساءا

ماتش الزمالك القادم

إنبي X الزمالك 7:30 مساءا

أتم مجلس إدارة الاسماعيلي إتفاقه مع المدير الفني الجديد، لتولي المهمة خلال الفترة القادمة بعد رحيل ريكاردو، عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وأنهت إدارة الدروايش الإتفاق مع الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني السابق، للوداد المغربي من أجل تولى الإدارة الفنية للإسماعيلي.

يختلف المدير الفني الأرجنتين عن المعتاد للمدربين، حيث أنه من القلائل الذي لم يمارس كرة القدم كلاعب لكنه أصبح مدرب كبير علي نفس نهج مورينو في أوربا.

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وتميز ميجيل جاموندي بكونه مدرب يعرف أجواء أفريقيا جيدا، وتمتاز مسيرته التدريبه بأنه مستمر في القارة السمراء والأسيوية بعد تجربة فنية وحيده لنادي راسنج، ومنذ ذلك الفترة لم يعد لأوربا حتي الأن.

تولى المدرب الأرجنتيني ميجيل جاموندي المهمة الفنيه للعديد من الأندية الإفريقية والأسيوية الكبيرة منها: مدرب مساعد بالترجي التونسي عام 2004 تولي تدريب صن دوانز الجنوب إفريقي عام 2005 قاد حسنية أغادير المغربي عام 2007 .

تولى إتحاد كلباء في موسم 2011-2020 ثم أخر تجاربه الفنية مع الوداد البيضاوي المغربي قبل أن تتم إقالته بعد فشله في الصعود للنهائي الإفريقي علي حساب الأهلي.