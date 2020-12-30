صلاح أساسي.. تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ونيوكاسل

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة لقاء نيوكاسل وليفربول والذي سيقام على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من منافسات بريميرليج.
وتوقعت صحيفة "ميرور" البريطانية، تشكيل ليفربول حيث من المقرر ان يشهد تغيير على مستوى الدفاع من خلال مشاركة اللاعب الصاعد ريس ويليامز ليكون بديلاً للمصاب جويل ماتيب.
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في المقابل، وسط ملعب ليفربول سيكون هناك تغيير من خلال الدفع بأوكسليد تشامبرلين بدلاً من الشاب كورتس جونز.
تشكيل ليفربول اليوم
ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراة نيوكاسل الليلة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فابينيو - ريس ويليامز - ترينت ألكسندر أرنولد.
خط الوسط الدفاعي: جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم.
خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح.
خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.
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جدير بالذكر ان ليفربول تعادل إيجابيا أمام ويست بروميتش ألبيون بنتيجة (1-1) على ملعبه "الآنفيلد"، في المقابل خسر نيوكاسل الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد على ملعب "الاتحاد".
ويواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول التألق والنجاح حيث يتصدر ترتيب هدافى الدورى الانجليزى برصيد 13 هدفًا متفوقا على 11 فريق بالدوريات الخمس الكبرى تهديفيًا، و يتساوى مع ست فرق أخرى فى عدد الأهداف، ليحافظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي.
وتأتي مباراة نيوكاسل يونايتد فى العاشرة من مساء غدًا الاربعاء ضمن مباريات الجولة السادسة عشر بالبريميرليج فرصة لمحمد صلاح لمواصلة التهديف والحفاظ على صدارته التهديفية.
لا يتوقف تفوق محمد صلاح هذا الموسم على أقرائه فى الدورى الانجليزى من الناحية التهديفية، ولكن صلاح تفوق على فرق بأكملها فى الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.
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