موعد مباراة ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

يستضيف نادي نيوكاسل سونايتد اليوم فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي المقرر إقامته في تمام الساعة العاشرة مساءًا على ملعب "سانت جيمس بارك" وستُذاع مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة beIN Sports HD 1.

ميعاد ماتش ليفربول



ويسعي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل امام فريق وست بروميتش بنتيجة 1/1 ضمن منافسات الجولة الماضية حيث يأمل لاعبو ليفربول بقيادة مدرب الفريق كلوب الفوز علي فريق نيوكاسل والتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم .

والجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد برصيد 18 نقطة.

ويواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول التألق والنجاح حيث يتصدر ترتيب هدافى الدورى الانجليزى برصيد 13 هدفًا متفوقا على 11 فريق بالدوريات الخمس الكبرى تهديفيًا، و يتساوى مع ست فرق أخرى فى عدد الأهداف، ليحافظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

لا يتوقف تفوق محمد صلاح هذا الموسم على أقرائه فى الدورى الانجليزى من الناحية التهديفية، ولكن صلاح تفوق على فرق بأكملها فى الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم ونشرت جريدة التيلجراف ترتيب لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي لعام 2020 والذي ينتهي خلال أيام قليلة، وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في المرتبة الرابعة، ضمن اختيارات جريدة التيلجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي.

وتصدر القائمة لاعب مانشيستر سيتي" كيفين دي بروين" كأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي قبل المدافع الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي الذي أحتل المرتبة الثانية في قائمة التيلجراف.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مباراة نيوكاسل الليلة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبيرتسون - فابينيو - ريس ويليامز - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط الدفاعي: جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم.

خط الوسط الهجومي: ساديو ماني - أوكسليد تشامبرلين - محمد صلاح.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

جدير بالذكر أن فريق ليفربول تعادل إيجابيا أمام ويست بروميتش ألبيون بنتيجة (1-1) على ملعبه "الآنفيلد"، في المقابل خسر نيوكاسل الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد على ملعب "الاتحاد".