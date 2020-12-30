معركة مشتعلة.. شوبير يفتح النار على اللجنة الثلاثية ومجاهد يرد

آثارت القرارات التى اتخذتها اللجنة الثلاثية الحالية لإدارة اتحاد الكرة بقيادة المهندس أحمد مجاهد الجدل حيث اعتبرها البعض كيدية واعتبرها آخرون ما هي إلا لتصحيح المسار.

واتخذت اللجنة 4 قرارات في اجتماعها أمس الثلاثاء، من بينها إعادة تشكيل بعض الأجهزة الفنية للمنتخبات، واعتماد تشكيل أجهزة منتخبى الناشئين 2006 و2003، وتوجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات.

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وقررت اللجنة الثلاثية تجميد الشعار الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز حتى انتخاب لجنة رابطة الأندية المحترفين والتي لها الحق في تفعيله أو تصميم شعار جديد للبطولة.

وأتهم البعض اللجنة الحالية معتبرين انها تتخذ قرارات من الممكن أن تكون وفقًا لأجندة بعينها، أو رغبة فى تسهيل مشاركة بعض الأشخاص فى الانتخابات ليكونوا ضمن الجمعية العمومية للاتحاد".

من جانبه قال أحمد مجاهد لموقع "دوت الخليج" ان أعضاء اللحنة الخماسية أخوة أعزاء، وأي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة ما هو إلا واجب علينا.

وأكد مجاهد، على أن المسألة لم ولن تكون كما يحاول البعض ان يظهرها بل على العكس اي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه وليس محاولة اصطياد أخطاء.

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