معركة مشتعلة.. شوبير يفتح النار على اللجنة الثلاثية ومجاهد يرد

آثارت القرارات التى اتخذتها اللجنة الثلاثية الحالية لإدارة اتحاد الكرة بقيادة المهندس أحمد مجاهد الجدل حيث اعتبرها البعض كيدية واعتبرها آخرون ما هي إلا لتصحيح المسار.
واتخذت اللجنة 4 قرارات في اجتماعها أمس الثلاثاء، من بينها إعادة تشكيل بعض الأجهزة الفنية للمنتخبات، واعتماد تشكيل أجهزة منتخبى الناشئين 2006 و2003، وتوجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات.
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وقررت اللجنة الثلاثية تجميد الشعار الجديد لبطولة الدوري المصري الممتاز حتى انتخاب لجنة رابطة الأندية المحترفين والتي لها الحق في تفعيله أو تصميم شعار جديد للبطولة.
وأتهم البعض اللجنة الحالية معتبرين انها تتخذ قرارات من الممكن أن تكون وفقًا لأجندة بعينها، أو رغبة فى تسهيل مشاركة بعض الأشخاص فى الانتخابات ليكونوا ضمن الجمعية العمومية للاتحاد".
من جانبه قال أحمد مجاهد لموقع "دوت الخليج" ان أعضاء اللحنة الخماسية أخوة أعزاء، وأي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة ما هو إلا واجب علينا.
وأكد مجاهد، على أن المسألة لم ولن تكون كما يحاول البعض ان يظهرها بل على العكس اي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه وليس محاولة اصطياد أخطاء.
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ووجه مجاهد، الشكر لأعضاء اللجنة الخماسية قائلا " انهم جميعآ عملوا قدر المستطاع وفق رؤيتهم ولهم الشكر على ذلك".
ومن جانبه فتح الإعلامي أحمد شوبير نائيس اتحاد كرة القدم المصري السابق النار على قرارات الاتحاد الأخيرة قائلا : «الناس نايمة وصحت لقت نفسها برة قالوا للكل يروح وده اللي أنا حذرت منه، وقلت هتبقى مشكلة لما هتكون إدارة الاتحاد أحادية، منك لله ياللي في بالي، بجد والله، لأن لو كنا هنشتغل في صالح البلد كلنا هنشتغل، ولكن لو من أجل فرد معين هيكون كارثة كده أنا واضح أهو».
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