عاجل.. إصابة لاعب منتخب مصر بفيروس كورونا

أعلن لاعب نادي المصري البورسعيدي أحمد جمعة بإصابتة بفيروس كورونا بعدما أظهرت نتيجة المسحة التي أجراها فريق المصري وذلك قبل مواجهة فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وكتب جمعة عبر ستورى حسابه على إنستجرام "الحمد لله أولا وأخيرا.. دعواتكم.. إيجابى".

حيث يستضيف نادي المصري البورسعيدي فريق غزل المحلة في تمام الساعة السابعة والنصف اليوم الأربعاء علي استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل فلريق المصري البورسعيدي امام فريق مصر المقاصة بنتيجة 1/1 ،حيث طالب على ماهر المدير الفني للمصرى لاعبيه بمواصلة النتائج الجيدة التي يحققها الفريق منذ إنطلاق المسابقة لضمان انهاء الموسم في المربع الذهبى .

في المقابل شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على لاعبيه ضرورة مواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى على التوالي لإثبات أحقيتهم في التواجد بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة.

والجدير بالذكر أن نادي المصري يحتل المركز الرابع في ترتيب الجدول برصيد 6 بعدما لعب أربعة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين، فيما يحتل غزل المحلة الثامن برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب أربعة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبيه أربعة أهداف وتلقت شباكه ستة أهداف،حيث يواجه مجلس إدارة النادي المصرى البورسعيدى أزمة مقدم العقود المقرر صرفها للاعبين خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة غزل المحلة ويسعي لحل هذه الازمة.