مجلس الشيوخ يختار النظام العلاجي للأعضاء.. اليوم

تستأنف اليوم اللجنة المشكلة من الأطباء، أعضاء مجلس الشيوخ، اجتماعها لاختيار أفضل نظام صحى لأعضاء مجلس الشيوخ، من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية.
وتجتمع اللجنة فى قاعة، سامح سيف اليزل، بتقنية الفيديو كونفراس للأعضاء، بحضور الأمين العام، لمجلس الشيوخ، المستشار محمود عتمان، وسيتم عرض عروض الشركات المتقدمة لتوفير أفضل نظام صحي لأعضاء مجلس الشيوخ.
وكان المستشار محمود اسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، قد أكد حرص المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على توفير أفضل نظام صحي، لأعضاء المجلس سواءً من خلال التعاقد مع شركات متخصصة، أو من خلال التعاقد مع مستشفيات ومراكز علاج كبرى على مستوى الجمهورية.
وأضاف: نستهدف توفير مظلة علاجية مناسبة للأعضاء خلال الفصل التشريعي الحالي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة ضمت جميع السادة الأطباء أعضاء المجلس لاختيار النظام الأفضل.
وأوضح أمين عام الشيوخ، أنه إذا اختارت اللجنة أسلوب التعاقد مع شركات، فسيتم ذلك بشفافية تامة من خلال ممارسة محدودة للوصول إلى أفضل الأسعار، موضحاً أن الدولة لن تتحمل أية أعباء حيث سيتم التمويل من خلال صندوق الأعضاء والذي يعتمد في موارده على إشتراكات السادة النواب.
هذا وكان دوت الخليج، قد أنفرد بنشر تفاصيل النظام العلاجى لأعضاء الشيوخ، حيث عقد اعضاء مجلس الشيوخ من الاطباء والصيادلة اجتماعا مع الامين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، الأحد الماضى، لمناقشة اختيار النظام العلاجي والصحي لاعضاء مجلس الشيوخ حضر اللقاء 30 نائب عبر تقنية الفيديو كونفراس .
وقالت النائبة نجوي عمران عضو مجلس الشيوخ واحد الحاضرين ان الاجتماع تناول مناقشة النظام العلاجي للاعضاء النواب وتم اقتراح 3 مقترحات اولهم انه يوجد نظام علاجي وتاميني للسادة الاعضاء وهو النظام المتبع لاعضاء مجلس النواب بوجود عيادات خاصة فى المجلس ونظام صحي كامل للاعضاء مشيرة الا ان المقترح الثاني الذي لاقي ترحيب واسع من قبل الاعضاء الحاضرين والامين العام لمجلس الشيوخ هو التعاقد مع شركات تأمين صحية وهو نظام تتحمل الشركة المتعاقده كافة التكاليف والنظام العلاجي للنواب اعضاء مجلس الشيوخ .
واوضحت النائبة نجوي عمران فى تصريحات خاصة لتحيا مصر ان الاقتراح الثالث الذي تم طرحه هو الجمع بين النظامين الداخلي والخارجي بان يكون العضو له الحق فى نظام العلاج الداخلي المتبع لاعضاء مجلس النواب وكذلك تتحمل الشركات تكاليف العلاج الخارجي مشيرة الى ان النظام المتبع كان يجبر النائب على دفع جزء من الاموال خارج عيادات ومستشفيات المجلس ويقوم باخطار المجلس لاسترداد امواله مشيرة الى ان النظام الثاني الذي يعتمد على التعاقد مع شركات تأمين هو الانسب فى المرحلة المقبلة .
وكشفت النائبة ان الاجتماع القادم لاعضاء المجلس من الاطباء والصيادلة سيكون يوم الاربعاء مع وجود عدد من مندوبي شركات التامين لعرض العروض المناسبه لمجلس الشيوخ وسيتم النظر فيها واختيار العرض الامثل الذي سيتعاقد معه مجلس الشيوخ .
ومن جهتها قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ ان الاجتماع اليوم كان لمناقشة ملف التامين العلاجي والصحي لاعضاء مجلس الشيوخ وتم مناقشة الانظمة المختلفة للمفاضلة بينها للنظام العلاجي الامثل لاعضاء مجلس الشيوخ وتم الاتفاق على التعاقد مع شركة تامين لتقديم الخدمه الطبية المتكملة لاعضاء مجلس الشيوخ .
واكدت النائبة رشا اسحاق فى تصريحات خاصة لتحيا مصر ان النظام العلاجي سيكون بالفئة العمرية لاعضاء مجلس الشيوخ وسيتم تقسيم الاعضاء حسب الفئة العمرية لكل نائب .
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