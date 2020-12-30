عاجل | المرور تغلق 7 طرق بسبب "الشبورة"

قررات الإدارة العامة للمرور إغلاق 7 طرق بمحافظات الجمهورية اليوم بسبب حالة الجو اليوم التي شهدت طقس غائم، وعدم وضوح للرؤية. أحوال الطقس اليوم



وهذه قائمة بالطرق التي تم إغلاقها صباح اليوم:

طريق الإسكندرية الصحراوي

طريق العلمين الصحراوي

طريق الكريمات.

المحور في الاتجاهين

الصحراوي الغربي

الطريق الشرقي القديم من بني سويف حتى أسيوط.

طريق السويس من الكيلو 61 وحتى الكيلو 109 في الاتجاهين.



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