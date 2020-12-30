مارجريت عازر: محطة الضبعة النووية أكبر مشروع قومي في عهد السيسي

أشادت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، أليكسي ليخاتشوف، لبحث تنفيذ وانطلاق محطة الضبعة النووية، واصفا المشروع بكونه "حلم مصري" سيضع الدولة في مقدمة الصفوف ضمن دول قلائل يمتلكون مثل هذا المشروع الضخم في العالم.
وأضافت وكيلة حقوق الانسان، أن جهود السيسي ملموسة في هذا الملف، معربا عن إعجابه بحرص الرئيس على تنفيذ المشروع وفقا لأعلى معايير للكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.
وأكدت عازر، على أن مشروع محطة الضبعة النووية، أكبر مشروع قومي في عهد السيسي، سيُشكل نقلة كبيرة للبلاد في مجال توليد الطاقة والكهرباء.
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ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استقبل مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، أليكسي ليخاتشوف والوفد المرافق، معربا عن ثقته في الخبرة الروسية العريقة التي ستنعكس بكل تأكيد على إنشاء المحطة وفقاً لأعلى معايير لكفاءة الفنية والتكنولوجية والسلامة النووية.
وفى سياق آخر، كانت مارجريت عازر، وكيل لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد أشادت بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق المرحلة الثانيه لمبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، مؤكده على أن هذه المبادرة تستهدف خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين الأكثر احتياجا.
وأكدت " عازر" خلال البيان الصادر له، ان المرحلة الثانيه لمبادرة حياة كريمة خطوة جديدة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية، واستكمالا لما تم انطلاقه خلال الشهور الماضية، مشيرة إلى أن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل فى توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيّدة وفرص عمل ومقاومة مخاطر الفقر.
وأشارت وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب، إلى انه منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حكم البلاد، وهو يسعي جاهدة في جبر بخواطر ملايين المصريين، وتوفير بيئة آمنه لهم، لافتة إلى أن الفقراء فى القرى الأكثر فقراً فى حاجة إلى قصور ثقافة ومدارس حديثة ومشروعات متوسّطة وصغيرة من أجل رفع مستواهم الاجتماعى والثقافى.
وتابعت البرلمانية: "رفع وعى الفقراء الفكري سيساهم فى تحصينهم من الأفكار المتطرفة والمتشدده وسيجعلهم أكثر رغبة فى الحفاظ على الإنجازات التى قامت الدولة بها من أجلهم خلال السنوات الماضية".
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