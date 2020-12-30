"مات شريكها فجلست في مكانه حزنا عليه"..بجعة تعطل 23 قطار في ألمانيا

توقفت 23 رحلة للقطارات بألمانيا، لمدة ساعة تقريبا، وذلك بسبب "بجعة" جلست عند سكة حديد ألمانية، بعدما فقدت شريكها في نفس المكان.

وتحرك رجال الإطفاء على وجه السرعة إلى المكان، لإجلاء الطائر، وذلك وفقا لما ذكرته الشرطة الألمانية في بيانٍ لها.

وأشار البيان إلى أن طائري بجع قد ضلا طريقهما أثناء رحلة استكشفاية، وقد نفق أحد الطائرين بسسب التيار الكهربائي في الأسلاك الهوائية الموجودة عند سكك حديد قطار تربط بين مدينتي كاسل وجوتينجن في وسط ألمانيا.

وبعدما نفق أحد الطائرين، جلست البجعة إلى جانب شريكها الميت، متصديةً لكل محاولات إجلاءها عن المكان، وذلك حزنا عليه.

تسببت تلك الحادثة في توقف ما يقرب من 23 رحلة قطار، لمدة 50 دقيقي، حتى تمكن رجال الإطفاء من القدوم بتجهيزات خاصة، حيث قاموا بسحب الطائر النافق سالما، كما تم أخذ البجعة الحزينة وإطلاقها في نهر الفولدا.

وحسبما ذكرت الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور، فإن طيور البجع تعيش حياتها كاملة مع شريك لها، ويكون من الصعب فقدانه.

