مجاهد: ورثت تلا كبيرا ولا نسعى لإلغاء تقنية الفار

أوضح المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن اللجنة لا تسعى لإلغاء تقنية الفار مثلما تردد، وما يحدث مجرد تقنين الوضع، وان اتحاد الكرة يعقد اليوم اجتماعاً مع أندية الدورى لتحديد موعد تشكيل رابطة الأندية المحترفة، ومناقشة إجراءات القيد فى فترة الانتقالات الشتوية".

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وقال أحمد مجاهد، فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى محمد شبانة "سوف نناقش تقنية الفار ونواقصها ولا صحة لما يتردد عن إلغائها، وسوف نناقش مع الأندية كيف تساهم فى التكاليف، خاصة أن العقد لم يوقع بين اتحاد الكرة والشركة المكلفة بتطبيق تقنية الفار، وكان يصرف لها أموالا من الجبلاية من اللجنة السابقة بدون توقيع عقد". وقال أحمد مجاهد، فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى محمد شبانة "سوف نناقش تقنية الفار ونواقصها ولا صحة لما يتردد عن إلغائها، وسوف نناقش مع الأندية كيف تساهم فى التكاليف، خاصة أن العقد لم يوقع بين اتحاد الكرة والشركة المكلفة بتطبيق تقنية الفار، وكان يصرف لها أموالا من الجبلاية من اللجنة السابقة بدون توقيع عقد". وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية "حتى لو لم نصل لاتفاق مع الشركة الحالية هناك شركات كثيرة واتحاد الكرة يستطيع التعاقد مع شركة كبيرة لأنه اتحاد كبير، واللجنة السابقة لم تتعاقد على تقنية خط المرمى مثلما حدث فى واقعة مباراة الطلائع وغزل المحلة". اقرأ ايضا: وفد من "سانت أتيان" الفرنسي بالزمالك لمناقشة عرض صفقة مصطفى محمد



وقال أحمد مجاهد "تقنين الوضع سيحدث فى تقنية الفار دون أى تربص بأى شىء، فلقد ورثت تلا كبيرا، ومصر كلها متربصة بيا ومعنديش استعداد بعد العمر ده كله فى اتحاد الكرة أنى أخسر أو اتجرح بأى شىء".