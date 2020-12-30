الإنتاج الحربى تتعاون مع شركة كورية فى تصنيع أجهزة المراقبة الأمنية

جدة - نرمين السيد - شهد المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربى" وشركة "هانوا تكوين" الكورية، فى مجال التصنيع ونقل التكنولوجيا لأجهزة المراقبة الأمنية.





ووقع مذكرة التفاهم المهندس فوزى شهاب رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية، والمهندس عماد عدلى رياض - مفوض شركة "هانوا تكوين" الكورية، بمقر الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وأوضح نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب أن الهدف من هذه المذكرة هو الإستفادة من خبرة شركة "هانوا تكوين" الكورية فى مجال تصنيع كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية ومسجلات فيديو الشبكة وغيرها من منتجات أجهزة المراقبة، للتصنيع المشترك ونقل تكنولوجيا التصنيع الحديثة فى هذا المجال لشركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربى" إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربى العاملة فى هذا المجال.



وأكد المهندس عماد عدلى رياض - مفوض شركة "هانوا تكوين" الكورية أن الشركة تسعى إلى فتح باب جديد للإستثمار لها فى مصر من خلال نقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة داخل شركات الإنتاج الحربى إلى جانب تدريب العاملين بشركات الإنتاج الحربى من المهندسيين والفنيين لإكسابهم الخبرة فى مجال تصنيع كاميرات المراقبة وغيرها من منتجات المراقبة الأمنية.

وأشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إلى أن هذا التوقيع يأتى فى إطار السياسة التى تنتهجها الوزارة للتعاون مع الشركات العالمية من أجل توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل خطوط إنتاج شركات الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات ومن بينها الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة.