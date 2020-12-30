شاهد: «السويس الصحراوى».. طريق عالمى على أرض مصرية

جدة - نرمين السيد - ويعد الطريق العالمى على أرض مصرية واحد من أهم المشروعات القومية فى قطاع الطرق، حيث يضم طريق السويس الصحراوى 18 حارة مرورية. وتسابق الدولة المصرية الزمن فى إنجاز المشروعات القومية، لا سيما الخدمية كالطرق والكبارى لتخفيف عدة مشاق يعانى منها المواطن، أهمها الزحام المرورى وعدم وجود محاور ربط بين الطرق والمحافظات.

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