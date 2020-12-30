الأرصاد الجوية: اختفاء الشبورة المائية والضباب خلال ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود ضباب كثيف مؤثر على مناطق كثيرة من شمال البلاد خلال الليل ومستمر حتى الآن على مناطق من الفيوم المنيا وأسيوط.





وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الضباب يتلاشى تدريجيا الآن على القاهرة وتحسن الرؤية الأفقية من 100 متر إلى 800 متر تبعا لآخر رصدات المحطات التابعة للهيئه العامة للأرصاد الجوية ومع الساعات القادمة وارتفاع درجات الحرارة سيستمر التحسن فى الرؤية الأفقية. ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس. كما يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

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